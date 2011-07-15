«Киевстар» подключил Коростень и Торез к широкополосному Интернету

Широкополосный доступ в Интернет («Домашний Интернет») на скорости до 100 Мбит/с на базе технологии FTTB (оптика в дом) от компании «Киевстар» стал доступен в гг. Коростень (Житомирская обл.) и Торез (Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В Коростене к сети широкополосного Интернета «Киевстар» уже подключено 155 многоквартирных домов, расположенных на улицах Грушевского, Крупской, Кирова, Красина, Коротуна, Карла Либкнехта, Шолом-Алейхема, Парижской Коммуны, Сакко и Ванцетти, Киевской, Сосновского, Маяковского, 1 мая, Коцюбинского, Гастелло и др.

В Торезе скоростным Интернетом от «Киевстар» могут воспользоваться жители 93 многоэтажных домов, которые находятся на улицах: Гагарина, 50 лет СССР, Пушкина, Николаева, Ильича, Пионерская и 1, 2, 3, 4 Микрорайон.

В целом, сейчас по Украине услуги широкополосного Интернета «Киевстар» доступны жителям 3 млн. 200 тыс. квартир в более 30 тысячах домов в 67 городах.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,6 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 250 тыс.