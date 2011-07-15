В течение 5 лет продажи компьютеров в Украине достигнут 3 млн. шт. в год - эксперт

В течение ближайших пяти лет продажи компьютеров только домохозяйствам в Украине достигнут 2 млн. ед. в год, а с учетом корпоративных клиентов рынок составит не менее 3 млн. ед.

Такой прогноз предоставили УНИАН в компании «Лизинг ИТ».

По прогнозам экспертов компании, при таком объеме продаж через 10 лет в Украине реален запуск производственных мощностей ведущими производителями ИТ-техники. В компании «Лизинг ИТ» считают, что наиболее популярные модели компьютерной и бытовой техники выгодно производить непосредственно на территории рынка потребления. В докризисный период рынок стремительно рос и несколько иностранных компаний запустило свои производственные мощности в Украине (HP, концерн Merloni). Развивались и украинские сборщики ПК. Кризис и прекращение потребительского кредитования, повлекшее за собой значительное сокращение объемов потребления и продаж, заставили многие компании свернуть производства или приостановить планы по их запуску в Украине.

Как отметил генеральный директор компании «Лизинг ИТ» Дмитрий БОГОДУХОВ, кризис, низкий уровень платежеспособного спроса и, как результат, резкое сокращение объемов продаж поспособствовали закрытию не только производителей, но и многих торговых сетей, занимавшихся продажей техники и ПК. Им на смену пришли интернет-магазины, впоследствии запустившие доступные предложения по рассрочке, «и теперь ситуация на рынке изменилась», – считает он.

По словам Д.БОГОДУХОВА, Интернет-продажи позволили сократить расходы на логистику и аренду торговых площадей, а запуск ими программ рассрочки в разы увеличил покупательский спрос и объемы продаж. По его оценке, благодаря программам рассрочки, развиваемым интернет-магазинами, платежеспособный спрос в скором времени может достигнуть того уровня, когда для иностранных производителей становится целесообразным размещать свои производства в Украине.

По данным Д.БОГОДУХОВА, в 2010 году о таком намерении уже заявляла Electrolux, а до этого производство в Украине запустил Whirlpool.

За счет уменьшения затрат на транспортировку, таможенные пошлины и прочие расходы, связанные с импортом, снижается розничная цена товара. Необходимая техника становится более доступной для потребителей. А наличие иностранных производств внутри страны предоставляет новые рабочие места и доход в казну государства.

Справка УНИАН. ЗАО «Лизинг ИТ» –– финансовая компания, специализирующаяся в сфере информационных технологий с 2005 года.