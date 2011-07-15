Для отключения незаконно ввезенных мобильных телефонов нужен закон - Центр радиочастот

Отключение незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов пока сдерживается на законодательном уровне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Комментируя появившуюся в некоторых СМИ информацию, касающуюся отмены отключения незаконно ввезенных мобильных телефонов, в УГЦР сообщили, что в УГЦР полностью готова и введена в промышленную эксплуатацию автоматизирована система учета мобильных терминалов, которая предназначена для выявления незаконно ввезенных и подключенных к сети операторов мобильной связи терминалов со следующим их отключением.

«То есть с технической стороны, здесь проблемы не существует», - отмечается в сообщении.

Создание такой системы направлено на обеспечение законности действия рынка мобильных телефонов, и направлено на ввоз в Украину качественных, безопасных для здоровья людей и разрешенных к применению в Украине аппаратов сотовой связи. Поэтому, как сообщили в УГЦР, вопрос относительно отмены отключения телефонов, коды IMEI которых оказались в «черном» списке (автоматизированной системы), сегодня даже не рассматривается.

В то же время, отмечается в сообщении, осталась единственная проблема – закрепление в законодательном порядке права операторов отключать нелегальные (из «черного» списка) и «серые» (из «серого» списка) мобильные терминалы (пока отключение возможно по решению суда – прим. УНИАН).

«И работа над решением этой проблемы уже проводится», - говорится в сообщении УГЦР.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2011 года автоматизированная информационная система учета мобильных терминалов (кодов IMEI терминалов) на территории Украины была введена в промышленную эксплуатацию. Обмен списками кодов IMEI с операторами мобильной связи будет осуществляться в соответствии с порядком обмена, определенном Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины. Согласно протоколам между НКРС и Государственной таможенной службой Украины, проводится и обмен информацией между УГЦР и Гостаможней относительно разрешений на ввоз радиоэлектронных средств и др.

Первые этапы внедрения системы учета кодов IMEI мобильных терминалов уже обеспечили в прошлом году поступление в бюджет Украины в сумме около 1,2 млрд. грн.

По состоянию на начало 2011 года, обобщенная база кодов IMEI, которую ведет Украинский государственный центр радиочастот, содержит почти 100 млн. таких кодов в «белом» списке терминалов (терминалиы/телефоны, которые разрешены к использованию в сетях операторов) и свыше 6 млн. кодов IMEI в «сером» (терминалы, по тем или иным причинам не зарегистрированные в базе, и которые могут использоваться временно – до 3 мес.) и в «черном» (ворованные, нелегально ввезенные и т.п., использование которых запрещено) списках.

В настоящее время доля легально ввезенных в 2010 году мобильных телефонов на территорию Украины, по данным НКРС, составила 85-90%.