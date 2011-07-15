В октябре ВОЛЯ предложит жителям Днепропетровска 6 новых телепакетов

Телекоммуникационная группа ВОЛЯ (Киев), один из крупнейших в Украине провайдеров услуг кабельного телевидения и доступа к Интернету намерена с первого октября предложить жителям Днепропетровска 6 новых телевизионных пакета, три из которых аналоговые, три - цифровые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила представитель Днепропетровского регионального представительства ВОЛИ Наталья ПОГОРЕЛАЯ.

При этом она отметила, что средняя стоимость услуг останется на прежнем уровне.

«Наши абоненты получат за ту же среднюю оплату… более качественную услугу, и в техническом плане, и по содержанию»,- сказала Н.ПОГОРЕЛАЯ.

По ее словам, сегодня покрытие ВОЛИ составляет в Днепропетровске 230 тысяч квартир, в том числе 10 тысяч – это пользователи Интернет.

В планах компании ВОЛЯ довести в ближайшее время покрытие до 280 тыс. квартир, и до конца года увеличить количество пользователей Интернет на 10-20%.

Как отметил президент компании Сергей БОЙКО, ВОЛЯ намерена делать акцент на предложении единой услуги «ТВ+ Интернеn».

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Акционерами компании являются: Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer: UGF III и SBF IV, инвесторами которых выступают в том числе и Европейский банк реконструкции и развития.