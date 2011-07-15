ВОЛЯ не намерена менять менеджмент ТРК «Фальстап»

Компания ВОЛЯ, которая в июне купила 100% акций днепропетровского ООО «ТРК «Фальстап», не намерена менять менеджмент предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО.

«Мы достаточно высоко оцениваем менеджерский состав «Фальстапа». И менять его точно не планируем», - отметил С.БОЙКО.

При этом он заметил, что уже в ближайшее время будут измены подходы в организации в работе с клиентами. Основной упор будет сделан на то, чтобы ответ на любой вопрос клиент мог получить, не выходя из дома.

По словам С.БОЙКО компания ВОЛЯ начала аудит технического состояния сети, на основании которого будет разработан пошаговый план модернизации и внедрен мониторинг качества.

Как сообщал УНИАН, в июне компания ВОЛЯ приобрела 100% акций днепропетровского провайдера ООО «ТРК Фальстап»

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Акционерами компании являются: Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer: UGF III и SBF IV, инвесторами которых выступают в том числе и Европейский банк реконструкции и развития.