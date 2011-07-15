«Hyundai Corporation» поставит в Украину тренажер

«Hyundai Corporation» принято решение о поставке тренажера для обучения на территории Украины локомотивных бригад особенностям эксплуатации скоростных электропоездов.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом стало известно во время проведения очередной встречи руководства «Укрзализныци» и компании «Hyundai Corporation», которая состоялась 15 июля 2011 года в г. Киеве. Во встрече приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, президент компании «Hyundai Corporation» Ким Йоунг НАМ и другие.

Согласно сообщению, корейская сторона уже предоставила график поставки электропоездов в Украину, список поставщиков основных компонентов, график испытаний и обучения специалистов.

Как напоминают в ведомстве, поезда производства компании «Hyundai Rotem», которые будут обеспечивать скоростное сообщение во время проведения Евро-2012, приедут в Украину раньше запланированного.

Стороны отметили, что проект строительства подвижного состава успешно реализуется. В.КОЗАК сказал, что очень внимательно следит за строительством скоростных поездов. «Сейчас наша делегация находится в Корее, и ежедневно докладывает о состоянии реализации проекта», - подчеркнул он.

Как отмечалось в ходе встречи, уже актуальным в проекте является вопрос доставки поездов в Украину. «Сейчас решается вопрос, каким именно образом - железной дорогой или автотранспортом - будет осуществляться доставка поездов. Мы хотим определиться с оптимальным вариантом в ближайшее время, поэтому просим своих корейских партнеров предоставить свои предложения по этому поводу», - отметил В.КОЗАК. Согласно сообщению, корейская сторона пообещала в ближайшее время предоставить необходимую информацию.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.

Ранее отмечалось, что «Укрзализныця» рассчитывает получить первый поезд «Hyundai» с опережением графика — в конце февраля - начале марта 2012 года.