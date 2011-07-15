Убытки ДЖД от пассажирских перевозок в дальнем сообщении превысили 187 млн. грн.

С начала 2011 года Донецкая железная дорога перевезла 5,1 млн. пассажиров, убытки от пассажирских перевозок в дальнем сообщении за этот период превысили 187 млн. грн., что на 13,4 млн. грн. больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ДЖД, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, полученные средства покрывают расходы лишь на 57%.

Отсутствие рентабельности, в первую очередь, обусловлено высокой себестоимостью перевозок за счет низких социально ориентированных тарифов, постоянного роста цен на продукцию, закупаемую по железной дороге, а также недополучением компенсаций за перевозку льготных категорий населения.

Бюджетом на 2011 год предусмотрена сумма компенсации в дальнем сообщении в размере лишь 7,3 млн. грн.

По данным ДЖД ,за 1 полугодие 2011 года было перевезено льготных категорий граждан в дальнем сообщении на сумму 10,4 млн. грн. Компенсации получено лишь 2,4 млн. грн., что составляет 23% от суммы оказанных услуг. В частности от Донецкой и Луганской облгосадминистраций недополучено соответственно 2,6 млн. грн. (74%) и 0,5 млн. грн. (43%) компенсаций.