ЮЗЖД обжаловала действия транспортной милиции по отмене рельсового автобуса

Юго-Западная железная дорога обжаловала в Генеральную прокуратуру Украины действия транспортной милиции, которая прекратила эксплуатацию рельсового автобуса Винница-Хмельник-Хмельницкий.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ЮЗЖД.

«В результате необоснованных действий сотрудников транспортной милиции на Юго-Западной железной дороге прекращена эксплуатация рельсового автобуса. В результате чего прекращено единственное пассажирское сообщение между городами Хмельницкий-Шепетовка-Винница.

Незаконные действия транспортной милиции обжалованы железной дорогой в Генеральную прокуратуру Украины. Сейчас продолжается проверка», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Хмельницком работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге опломбировали рельсовый автобус Винница-Хмельник-Хмельницкий.

По неподтвержденным пока данным, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

«Укрзализныця» запустила рельсовый автобус по маршруту Винница-Хмельник-Хмельницкий 24 июня этого года. Автобус соединил областные центры Винницу и Хмельницкий, при этом также заезжает в город-курорт Хмельник.

Кроме того, рейсы автобуса позволили совершать поездки на участках Гречаны-Шепетовка, Староконстантинов-Калиновка, Гречаны-Винница, Гречаны-Хмельник.

В «Укрзализныце» подчеркнули экономическую выгоду для граждан, которые выберут этот вид транспорта: стоимость билета от Винницы до Хмельницкого составляет 15,69 грн., в то время как стоимость аналогичной поездки в маршрутном такси - 35 грн., отметили в УЗ.

Справка УНИАН. Рельсовый автобус серии 630М производства Польши состоит из двух вагонов, изготовленных с использованием энергосберегающих технологий.

Автобус оборудован надежной системой безопасности, системой кондиционирования и рассчитан на перевозку 308 пассажиров с маршрутной скоростью 120 км в час.