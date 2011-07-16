ЮЗЖД предлагает туристические маршруты по историческим местам Украины на ретро-поезде

Юго-Западная железная дорога предлагает туристические маршруты по историческим местам Украины на ретро-поезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник пассажирской службы ЮЗЖД Александр БОЛДОВ сегодня во время презентационной поездки.

По его словам, заявки могут подавать туристические фирмы, юридические и физические лица.

«Мы рассматриваем варианты поездок в Чернигов, Триполье, Белую Церковь, Переяслав-Хмельницкий и др..», - сказал он.

Как уточнил А.БОЛДОВ, состав вагонов ретро-поезда, который тянет паровоз 1953 года выпуска, может быть разнообразным. В частности, в него могут быть включены вагоны как с сидячими, так и со спальными местами.

Цена поездки зависит от дальности маршрута и набора заказанных клиентом услуг.