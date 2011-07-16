«Укрзализныця» может отменить пригородные поезда на 18 убыточных участках

«Укрзализныця» уже в этом году может отменить курсирование пригородных поездов на 18 убыточных участках в ряде областей.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.

«В ближайшее время, в связи с тем, что у нас не хватает денег не только на закупку подвижного состава, а даже на плановые и капитальные ремонты, мы начнем отменять пригородные поезда на малодеятельных участках, тем самым высвобождая, отставляя подвижной состав, который просто нельзя эксплуатировать», - сообщил он.

По имеющейся информации, наиболее проблемные участки на Приднепровской железной дороге, где предлагается отменить движение на шести убыточных участках – пять в Днепропетровской области и один в Крыму.

Также речь идет о четырех участках Юго-Западной железной дороги в Житомирской, Сумской и Черниговской областях, четырех участках Одесской магистрали в Одесской, Кировоградской и Винницкой областях, трех участках Южной железной дороги в Харьковской и Полтавской областях и одном участке в Луганской области (Донецкая железная дорога).

Одновременно ведутся переговоры с облгосадминистрациями с тем, чтобы запустить на этих участках автотранспортное сообщение.

«Железная дорога не должна (закупать автобусы — УНИАН), но нам просто выгоднее участвовать в покупке автобуса, чем тратить миллионы гривень на эксплуатацию этого участка, потому что это не просто дизель или электропоезд - это контактная сеть, пути, инфраструктура, много разных расходов, в том числе и налоги на землю и прочее», - пояснил А.ГУДКОВ.

По его словам, относительно решения вопроса с малодеятельными участками «Укрзализныця» неоднократно обращались ко всем облгосадминистрациям с просьбой эксплуатировать там автотранспорт и закрыть движение электричек. «Положительного отзыва нет. По разным причинам, ОГА отказываются возить граждан на территории областей автотранспортом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК недавно заявил, что железные дороги будут привлекать местные власти и крупные предприятия для решения проблемы убыточности пригородных пассажирских перевозок и сохранения пригородных маршрутов.

Убытки "Укрзализныци" от пригородных пассажирских перевозок за первое полугодие 2011 года составили почти 1,6 млрд. грн.

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