«GeorgianAirways» открыла рейс Харьков-Батуми

В Международном аэропорту «Харьков» с 18 июля открывается новый авиарейс А9-662/1 сообщением Батуми-Харьков-Батуми.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе харьковского аэропорта, перелеты будут осуществляться один раз в неделю грузинской авиакомпанией «GeorgianAirways», которая в настоящее время выполняет авиарейсы по маршруту Тбилиси – Харьков.

Время вылета из Харькова – 12:30, из Батуми – 10:00 утра. На маршруте будут использоваться самолеты Bombardier CRJ-200 (CanadianRegionalJet), предназначенные для региональных перелетов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов города, реконструируемых в настоящее время в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Авиакомпания «GeorgianAirways» была основана осенью 1993 года, начала работу с выполнения чартерных рейсов в Египет, Китай и другие страны. С 1999 года имеет статус флагмана и изменила свое название с «Аирзена» на «GeorgianAirways». Авиапарк компании состоит из бортов советского и зарубежного производства: «Hapag-Lloyd», Боинг 737-500, CRJ-100. В 2009 году были приобретены Боинг 737-700 и CRJ 200.