В Хмельницкой области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки - снизились

В Хмельницкой области за I полугодие 2011 года транспортом (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 3,1 млн. т грузов, что на 31% больше объема перевозок грузов в январе-июне 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, выполнен грузооборот в объеме 909,4 млн. т/км, который увеличился на 17,3%.

За январь-июнь 2011 г. пассажирским транспортом области перевезено 74,3 млн. пассажиров, что меньше, чем в январе-июне 2010 г., на 12,1%.

Пассажирооборот уменьшился на 9,8% и составил 630,0 млн. пасс./км.

Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 17,1%, городским электротранспортом - на 8,2%.