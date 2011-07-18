Перевозка грузов в Украине в 1-м полугодии выросла на 10,3%

За январь-июнь 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 396,1 млн. т грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 10,4% и составил 213,6 млрд. т/км.

Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 12,6%. В частности, на Одесской железной дороге грузооборот вырос на 15,5%, Львовской - на 14,6%, Юго-Западной - на 14,2%, Приднепровской - на 11,5%, Южной - на 8,8%, Донецкой - на 7,5%. Увеличение грузооборота отмечено также на трубопроводном транспорте (на 10,3%), морском (на 6,1%), автомобильном (на 2,2%). В то же время, грузооборот речного транспорта уменьшился на 27,7%, авиационного - на 1,7%

Перевозка грузов железными дорогами по сравнению с январем-июнем 2010 г. выросла на 9,2% - до 224,5 млн. т, в т.ч. отправление грузов - на 9,5%. Отправление грузов выросло на ЮЗЖД на 22,6%, Львовской и Одесской дорогах - на 20,0%, Донецкой - на 8,7%, Приднепровской - на 5,1%, Южной - на 3,6%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 4,2 млн. т, что на 3,2% меньше, чем за январь-июнь 2010 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-июнем 2010 г. уменьшились на 4,5%, морского транспорта - на 1,6%.

При этом объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 3,8% и составил 78,2 млн. т. Переработка грузов внутреннего сообщения увеличилась на 40,2%, транзитных - на 10,4%, импортных - на 5,2%. Переработка экспортных грузов сократилась на 1,9%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-июнь 2011 г. перевезено 82,0 млн. т грузов, что на 19,2% больше, чем за январь-июнь 2010 г., и выполнен грузооборот в объеме 18,2 млрд. т/км, который вырос на 2,2%.

Кроме того, за 6 месяцев 2011 г. авиационным транспортом перевезено 43,0 тыс. т грузов, что на 6,5% больше, чем за январь-июнь 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 177,1 млн. т/км, что на 1,7% меньше, чем за январь-июнь 2010 г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.