Перевозки пассажиров в Украине за 6 месяцев выросли на 3,3%

За январь-июнь 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 3,5 млрд. пассажиров, что на 3,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Пассажирооборот вырос на 4,5% и составил 65,2 млрд. пасс./км.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-июнь 2011 г. отправлено 213,1 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,6% больше, чем за январь-июнь 2010 г. Отправление пассажиров выросло на Львовской железной дороге на 2,7%, Одесской - на 1,9%, Юго-Западной - на 1,0%, Приднепровской - на 0,4% и Южной - на 0,3%. На Донецкой железной дороге отправление пассажиров снизилось на 1,6%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,8 млрд. пассажиров, что на 0,5% меньше, чем в январе-июне 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,1%.

В то же время перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-июнем 2010 г. выросли на 10,5%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 88,1% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 9,6%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 20,0% по сравнению с январем-июнем 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (97,6%), увеличили перевозку пассажиров в январе-июне 2011 г. на 21,6%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 3,1 млн. пассажиров, что на 23,9% больше, чем за 6 месяцев 2010 г.

Городским электротранспортом перевезено 1,4 млрд. пассажиров, что на 8,9% больше по сравнению с январем-июнем 2010 г.

Справка УНИАН. Перевозки пассажиров в Украине в 2010 г. снизились на 6% - до 6,8 млрд. человек.