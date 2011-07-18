В Виннице запретили проезд грузовиков весом более 24 тонн в дневное время

Исполнительный комитет Винницкого городского совета временно запретил проезд в городе в дневное время тяжеловесного транспорта, общий вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на одну ось составляет более 7 тонн.

Об этом УНИАН сообщил Департамент по связям со СМИ Винницкого городского совета.

Запрет введен в связи с повышением температуры воздуха выше отметки +28 градусов и возможностью повреждения и деформирования сети автомобильных дорог Винницы.

Для того, чтобы предотвратить разрушение асфальтового покрытия на автодорогах областного центра во время жары, мэрией Винницы принято решение о временном запрете движения тяжеловесного транспорта по городским улицам в светлое время суток, с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше + 28 градусов. Такое ограничение будет действовать до 20 сентября текущего года.

В связи с этим на въездах в город уже установлены соответствующие дорожные знаки о запрете движения грузовиков винницкими улицам.