«Укравтодор» может быть полностью реформирован уже до конца этого года — Колесников

«Укравтодор» может быть полностью реформирован уже до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Укравтодор» будет полностью реформирован, я думаю, уже до конца этого года», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, планируется привлекать к эксплуатации дорог частные компании. «И сейчас мы думаем, есть поручение Президента по поводу привлечения частных эксплуататоров автодорог, которые будут более эффективными, чем государство», - сказал он.

Как напомнил министр, сейчас заказчиком строительства новых автодорог является исключительно Мининфраструктуры, согласно утвержденному положению о министерстве в апреле т.г. «Мининфраструктуры… является единственным заказчиком новых автодорог, а не «Укравтодор». «Укравтодор» должен организовывать тендеры для строительства новых автодорог, вот это вся функция», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента Украины от 6 апреля т.г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ликвидированы, реорганизованы и созданы ряд органов власти. В частности, создано Государственное агентство автомобильных дорог Украины путем реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины. Президент Украины Указом № 456/2011 от 13 апреля т.г. утвердил Положение о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Кабинету министров Украины было поручено в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.