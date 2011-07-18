В Киевской области перевернулся автобус: с травмами госпитализированы 5 пассажиров

В Киевской области перевернулся автобус: пять пассажиров из двадцати госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 29-м километре автодороги Киев-Сумы неподалеку от села Красиловка Броварского района.

В частности, по данным работников правоохранительных органов, 44-летний водитель газели, житель Сум, во время разворота не разминулся с автобусом БАЗ, который двигался в направлении Прилук под управлением 45-летнего жителя города Ичня, выехав на встречную полосу. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся. Пять пострадавших пассажиров госпитализировали в Центральную районную больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Сейчас все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, как и степень вины водителей. По данному факту ведется проверка.