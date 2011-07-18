Железные дороги по итогам года перевезут 480 млн. тонн грузов

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает, что железные дороги Украины по итогам года перевезут 480 млн. тонн грузов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции по итогам I полугодия.

«По итогам года мы выйдем на показатель железнодорожных перевозок в 480 млн. тонн грузов, а в первом полугодии следующего года - планируем преодолеть 500-миллионный рубеж по перевозке грузов», - сказал он.

Как подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ, по объемам грузовых перевозок транспортная отрасль выходит на докризисный уровень.

Как сообщал УНИАН, железными дорогами Украины за 6 месяцев 2011 года перевезено 224,5 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше соответствующего периода прошлого года.

В целом за 2010 год железные дороги Украины перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.