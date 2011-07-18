Железные дороги нуждаются в покупке 100 локомотивов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Нам нужно со следующего года для поддержания трафика покупать по 100 локомотивов в год. Если взять суммарную возможность Луганского (Лугансктепловоз) и Тбилисского заводов, — это будет в целом 90, если мы будем покупать 100% их продукцию. Над этой проблемой сейчас работает «Укрзализныця», где брать подвижной состав, и какие контакты возможны — с Siemens или другой компанией — по силовым установкам, то есть, по двигателю», - сказал он.

По его словам, покупать можно за кредитные средства, по лизинговым схемам. «Ситуация такая, что есть средства, а купить невозможно, настолько машиностроительная база слаба ввиду отсутствия заказов на протяжении стольких лет... Мы же эксплуатируем инфраструктуру Советского Союза...», - отметил он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, что касается пассажирского ускоренного движения, то оно будет реформировано за 6 лет. «Что касается ускоренного движения, мы уйдем от спальных вагонов и обеспечим 160-180 км/ч. Это можно сделать за 6 лет. Потом можно думать над настоящими скоростными перевозками», - сказал он.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ в рамках модернизации железных дорог отметил, что для грузоотправителей является важной электрификация путей. «В этом году впервые за 20 лет мы электрифицируем почти 400 км. И вообще перспектива (из 22 тыс. у нас почти 11 тыс. электрифицированных дорог) - нам надо довести эту цифру до 15 тыс. км. Тут к эффекту скорости добавляется эффект экономический — экономия дизельного топлива, для нас это важно», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.