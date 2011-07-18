"АэроСвит" пополнил флот двумя Боингами

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" пополнила флот среднемагистральными самолетами Boeing 737-300 и Boeing 737-500.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, воздушные суда эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Напомним, ранее, в июне текущего года, компания получила один самолет Boeing 737-500, а в феврале-апреле – 3 дальнемагистральных Boeing 767-300ER.

Как отмечают в компании, активное расширение самолетного парка связано с интенсивным развитием "АэроСвитом" программы полетов в летний период 2011 года. В марте-июле 2011 года перевозчик повысил интенсивность рейсов на большинстве существующих маршрутов, освоил 8 новых воздушных линий в города Западной и Центральной Европы, России, Казахстана и Узбекистана, а до конца 2011 г. – откроет ряд новых трансконтинентальных беспосадочных направления в города Юго-Восточной Азии.

Как сообщал УНИАН, начиная с 2012 года, компания значительно обновит свой среднемагистральный флот за счет поставок 11 Boeing-737 следующего поколения. В марте-апреле 2012 г. в ее распоряжение начнут поступать самолеты Boeing 737-800. А в 2013 году "АэроСвит" первым среди авиакомпаний Восточной Европы приступит к эксплуатации воздушных судов Boeing 737-900ER. Эти самолеты отличаются повышенной топливной эффективностью и увеличенной дальностью полетов.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году компания расширит собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.

На сегодняшний день "АэроСвит" эксплуатирует 23 самолета производства компании Boeing, включая 7 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 16 среднемагистральных Boeing 737 серии Classic. Помимо этого "АэроСвит" использует самолеты перевозчиков-партнеров, в частности, Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 и Antonov 148.