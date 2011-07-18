Мининфраструктуры готово понизить сборы на внутренних авиарейсах для удешевления билетов

Мининфраструктуры готово понизить сборы на внутренних авиарейсах для снижения стоимости билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы сейчас работаем с авиакомпаниями. Чтобы они снизили тарифы, мы готовы понизить тарифы для всех компаний украинских, которые летают внутри Украины, все сборы обязательные за пролет территории мы готовы понизить, чтобы они снизили цены на билеты», - сказал он.

По его словам, это возможно уже в следующем году. «Такая программа ведется, она будет обязательно. Мы сделаем все, чтобы к следующему весеннему сезону цены были снижены», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.