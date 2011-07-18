ДЖД вложила свыше 180 млн. грн. в реконструкцию участка Лозовая–Славянск–Донецк

Донецкая железная дорога в рамках реализации программы внедрения национального пассажирского транспортного железнодорожного коридора Львов–Киев–Донецк за 6 месяцев т.г. вложила свыше 180 млн. грн. в реконструкцию участка Лозовая–Славянск–Донецк под скоростное движение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Протяженность участка составляет 212 км. На нем находится 22 станции и 45 остановочных пунктов. Весь комплекс работ разделен на три этапа: Лозовая–Славянск, Славянск–Константиновка и Константиновка–Донецк.

Реконструкция участка Лозовая–Славянск–Донецк предусматривает, прежде всего, разделение движения пассажирских и грузовых поездов и комплексную модернизацию всей железнодорожной инфраструктуры. Наиболее масштабные работы касаются модернизации пути и устройств энергетики. Особое внимание будет уделяется безопасности движения.

После выполнения всех работ на участке будет установлена максимально допустимая скорость движения поездов до 160 км/час.

Как отмечают на ДЖД, проект развития участка Лозовая–Славянск–Донецк является составной частью стратегии, в которой планируется внедрить ускоренное движение пассажирских поездов.

В целом модернизация пути предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительных машин и ремонт водоотводных сооружений. Оздоровление железнодорожного пути увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи, способствует повышению интенсивности пропуска поездов и безопасности движения.

С начала года на участке Лозовая–Славянск–Донецк модернизировано 52,6 км, в том числе уложено 30,6 км бесстыкового пути (так называемого «бархатного пути»), что обеспечивает плавность движения и позволяет поездам развивать высокую скорость. За это время также заменено на новые 44 комплекта стрелочных переводов. В настоящее время основные работы ведутся на перегоне Дружковка– Кондратьевка.

Всего на Лозовском направлении модернизируют 85 км пути, другими видами ремонта будет оздоровлено 73,1 км пути. Кроме того, будут заменены на новые 109 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 104 комплекта. Кроме того, в целях обеспечения безопасности движения на участке планируется строительство 3 путепроводов и закрытие одного переезда.