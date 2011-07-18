Железные дороги с начала года перевезли почти 6 млн. тонн зерна

По состоянию на пятницу, 15 июля, железные дороги Украины перевезли почти 6 млн. тонн зерновых грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 3,71 млн. тонн перевезено на экспорт, во внутреннем сообщении перевезено 2,091 тыс. тонн зерна. Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 июля, на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах и на пути следования к ним находится 3054 загруженных зерновозов. В целом, инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов.

Как сообщал УНИАН, за шесть месяцев 2011 года железные дороги Украины перевезли 5,743 млн. тонн зерновых грузов, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., когда было перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% больше.