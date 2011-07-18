Пираты захватили греческий танкер у берегов Нигерии

Пираты захватили у берегов Нигерии греческий танкер Aegean Star.

Об этом сообщил сегодня РИА «Новости» представитель греческой береговой охраны.

"На борту танкера находятся 20 человек экипажа и 10 вооруженных людей. О состоянии экипажа информации у нас нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, танкер, принадлежащий греческой компании, был захвачен в 30 морских милях от берегов Нигерии по пути из Ганы в Бенин. Захват судна произошел еще 16 июля, однако известно о нем стало только в понедельник, уточнил представитель береговой охраны.

По информации греческой береговой охраны, на судне находятся моряки из разных стран. Капитан, его первый и второй помощник - греки, уточнил представитель ведомства, гражданство остальных членов команды ему неизвестно.

Представители греческой компании Endeavor Marine Agency, которой принадлежит танкер, пока не доступны для комментариев.