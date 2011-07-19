В Ивано-Франковской области грузоперевозки выросли на 32,7%

В январе-июне 2011 г. предприятиями железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезено 3,4 млн. т грузов, что на 32,7% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, грузооборот вырос на 18,1% и составлял 994,4 млн. т/км.

Услугами автомобильного, железнодорожного и троллейбусного транспорта в области в январе-июне воспользовались 50,8 млн. пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Предприятиями автомобильного и троллейбусного транспорта выполнена пассажирская работа в объеме 671,0 млн. пасс./км, что на 6,8% больше, чем за январь-июнь прошлого года.