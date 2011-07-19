Авиакомпания "Донбассаэро" до конца лета доведет флот Airbus до 10 самолетов, сообщили УНИАН в авиакомпании.

Согласно сообщению, в июне–июле текущего года в компанию на условиях операционного лизинга уже поступили три самолета Airbus 320, прибытие четвертого ожидается до конца лета 2011 г. В результате расширения авиапарк "Донбассаэро" будет насчитывать 10 самолетов семейства Airbus 320, включая 9 Airbus 320 и 1 Airbus 321.

Как отмечается в сообщении, с учетом увеличения самолетного парка авиаперевозчик осуществляет реконструкцию ангара на территории международного аэропорта "Донецк". Создание собственной технической базы позволит "Донбассаэро" первой среди украинских авиакомпаний самостоятельно обеспечить полное обслуживание воздушных судов семейства Airbus 320, включая C-check - наиболее сложную и трудоемкую форму техобслуживания самолетов.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Донбассаэро" создана в 1933 году как донецкое авиапредприятие. В 2007 году была реорганизована в ООО "Донбассаэро". Базируется в международном аэропорту "Донецк". Специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках, а также на предоставлении воздушных судов в лизинг.

В начале 2007 г. совместно с авиакомпанией "АэроСвит" (Киев) создала Стратегический альянс "Украинская авиационная группа", к которому в октябре 2010 года присоединился третий авиаперевозчик – "Днеправиа".