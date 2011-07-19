Рельсовый автобус Винница-Хмельник-Хмельницкий приобретен по завышенной цене - МВД

Сотрудники Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге установили, что рельсовый автобус, который перевозит пассажиров по маршруту Винница-Хмельник-Хмельницкий, приобретен через посредника по значительно завышенной цене.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороги.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного 16 июля по ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождающего от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом) работниками Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге была проведена проверка законности приобретения, ввоза на территорию государства и эксплуатации рельсового автобуса марки 630М-001, перевозивший пассажиров по маршруту Хмельницкий-Винница.

В ходе проверки выяснилось, что данный поезд приобретен в Польше железной дорогой через посредника по значительно завышенной цене.

Кроме того, он осуществлял перевозку пассажиров, не пройдя испытательно-маневрового тестирования, и не сертифицирован для использования на территории Украины. Были составлены акты недостатков эксплуатации и выявленных нарушений, которые могли привести к тяжелым последствиям.

После осмотра рельсовый автобус передан начальнику локомотивного депо станции Гречаны без права отчуждения или передачи.

Следствие длится.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком 15 июля работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) Управления МВД Украины на Юго-Западной железной опломбировали рельсовый автобус Винница-Хмельник-Хмельницкий. Рельсовый автобус в 7.00 утра не отправился со станции «Гречаны» и находился в депо, где его описывали работники ГСБЭП из Киева.

18 июля в пресс-службе ЮЗЖД сообщили, что курсирование рельсового автобуса Винница-Хмельник-Хмельницкий восстановлено.

Напомним, 24 июня 2011 «Укрзализныця» запустила рельсовый автобус по маршруту Винница-Хмельник-Хмельницкий. Автобус соединил областные центры Винницу и Хмельницкий, при этом он также заезжает в город-курорт Хмельник.

Кроме того, рейсы автобуса позволили совершать поездки на участках Гречаны-Шепетовка, Староконстантинов-Калиновка, Гречаны-Винница, Гречаны-Хмельник.

Справка УНИАН. Рельсовый автобус серии 630М производства Польши состоит из двух вагонов, изготовленных с использованием энергосберегающих технологий. Рассчитан на перевозку 308 пассажиров с маршрутной скоростью 120 км в час.