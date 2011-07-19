«Укрзализныця» недополучила свыше 218 млн. грн. за перевозку льготников

В первом полугодии «Укрзализныце» за перевозку льготных категорий граждан компенсировано лишь 24,8% расходов, сумма недополученных средств составляет 218,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, чтобы изменить ситуацию, будет проведена индивидуальная работа с каждым руководителем области.

По данным ведомства, среди облгосадминистраций нет ни одной, которая в первом полугодии уплатила бы за перевозку льготных категорий граждан всю необходимую сумму. Хуже всего рассчитались за перевозку льготников Киевская городская государственная администрация (компенсировано лишь 14,8%), Харьковская ОГА (23%), Киевская ОГА (23,7%), Винницкая ОГА (24,6%) и Донецкая ОГА (27,3%). Наилучшая ситуация с расчетами у Закарпатской ОГА (94,5%), Черновицкой ОГА (84%) и Ривненской ОГА (69,4%).

Как отмечают в ведомстве, недостаточный уровень полученных доходов обусловлен нежеланием пассажиров платить за проезд, невысоким уровнем тарифов в пригородном сообщении, значительным количеством льготных категорий граждан (около 70% всех перевезенных пассажиров).

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов, согласно Закону Украины "О железнодорожном транспорте", должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.