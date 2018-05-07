Евро-туристов прокатят на ретро-паровозе

В Юго-Западной железной дороге могут предложить туристам (как приехавшим на чемпионат, так и всем остальным) нечто экзотическое: прокатиться по историческим местам Украины на поезде с ретро-паровозом.

Правда, не с ветерком, а с дымком. Так как паровоз 1953 года выпуска Луганского паровозного завода (теперь ХК «Лугансктепловоз») развивает максимальную скорость до 80 км/час, очень мелодично гудит, подъезжая к остановкам, и выпускает клубы черного дыма (издержки работы на мазуте).

- Маршруты сейчас отрабатываются совместно с турфирмами, - пояснил начальник пассажирского управления ЮЗЖД Александр Болдов во время презентационной поездки в Белую Церковь. - Это может быть Чернигов, Триполье, Переяслав-Хмельницкий и др.

Ретро-поезд железнодорожники могут составить как из комфортабельных вагонов с сидячими местами (с кондиционером и телевизором), так и обычных спальных. Все зависит от желания заказчика. По информации службы локомотивного хозяйства дороги, паровоз может максимально тянуть 7 вагонов. В состав поезда также входит вагон-ресторан. Меню – тоже по заказу клиента.

По словам Болдова, ретро-поезд может заказать любое юридическое или физическое лицо. Цена удовольствия зависит от протяженности маршрута и перечня заказанных услуг.

Для полной экзотики ретро-поезду, конечно, не хватает ретро-вагонов. Четыре таких музейных экспоната постройки 1910 года имеются у дороги, но по техническому состоянию непригодны для перевозки людей. Ведь железнодорожники прежде всего должны гарантировать пассажирам безопасность.

Что касается паровоза, - несмотря на почтенный возраст, он полностью исправен – прокат в те годы был еще на уровне.

Интересно, что локомотивной бригаде даже не пришлось особо осваивать эту машинерию: курс обучения машиниста включает навыки вождения… паровоза.

...На станциях черный паровоз с красной звездой впереди неизменно обрастал толпой зевак. Особенно бурно радовались мальчишки и пожилые железнодорожники. Машинисты благосклонно разрешали сфотографироваться в кабине...

Елена Кузнецова (УНИАН)