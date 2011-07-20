В Сумской области в результате столкновения легкового авто c грузовиком погибли три человека

Неподалёку от села Верхнее Песчаное Сумского района на автодороге Сумы-Киев водитель легкового автомобиля «Вольво» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ».

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля.