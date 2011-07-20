Грузоперевозки в Украине в І полугодии выросли на 10,3%

За январь-июнь 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 396,1 млн. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В соответствии с данными Госкомстата, по итогам I-го полугодия железнодорожным транспортом перевезено 224,5 млн. т грузов, что на 9,2% больше, чем в январе-июне 2010 г., автомобильным транспортом перевезено 82 млн. тонн, что на 19,2% больше, трубопроводным - 85,3 млн. т. (на 6,1% больше), авиационным - 0,1 млн. тонн (на 6,5% больше). В то же время, перевозки грузов водным транспортом составили 4,2 млн. тонн, что на 3,2 % меньше, чем за первое полугодие 2010 г.

Грузооборот за I полугодие этого года вырос на 10,4% и составил 213,57 млрд. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 12,6% - до 117 млрд. т/км. Увеличение грузооборота произошло также на трубопроводном (на 10,3%) и автомобильном (на 2,3%) транспорте. В то же время, грузооборот водного транспорта снизился на 7,7%, авиационного - на 1,7%.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года. За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.