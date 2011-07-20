22-25 июля будет запрещено движение по Дарницкому мосту

С 22 по 25 июля на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр в г. Киеве (Дарницкий мост) будет запрещено автомобильное движение с правого на левый берег.

Как сообщает пресс-служба Юго-западной железной дороги, являющейся заказчиком строительства, движение запретят в связи с монтажом специальных конструкций (деформационных устройств).

Движение будет запрещено для обеспечения безопасности движения по мосту с 22:00 22 июля по 16:00 25 июля. ЮЗЖД приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, 17 декабря 2010 г. было открыто автомобильное движение по Дарницкому мосту через Днепр с левого на правый берег. 31 марта 2011 г. - открыто автомобильное движение с правого на левый берег. В мае также был открыт автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона. Для завершения строительства осталось открыть еще один заезд с левого на правый берег - с выездом в направлении Конча-Заспы.