Средний возраст пассажирских судов в Украине составляет 35 лет - эксперт

Средний возраст судов, осуществляющих перевозку пассажиров, в Украине составляет 35 лет.

Об этом сегодня, 20 июля, на пресс-конференции сообщил начальник службы технического надзора Регистра судоходства Украины Николай СЛЁЗКА.

По его словам, всего 231 судно в Украине занимается пассажирскими перевозками, из судов, которые обозначены в регистре судоходства, основная их часть имеет возраст 21-30 лет, при этом есть суда, которым больше 50 лет (31 судно), 60 лет (26 судов). По данным Н.СЛЁЗКИ, среди этих судов в регистре судоходства нет судов такого типа, как «Булгария», авария с которым произошла в России.

«Техническое состояние их соответствует требованиям, они пригодны к эксплуатации», - отметил Н.СЛЁЗКА. По его словам, в то же время, техсостояние судна в значительной мере зависит от экипажа и судовладельца - «его готовности тратить средства на поддержку технического состояния судна». Как отметил Н.СЛЁЗКА, в Украине нет монополиста, владеющего большинством судов, владельцев насчитывается очень много. Ежегодно техсостояние плавсредств проверяется. В целом в регистре судоходства зарегистрировано 2141 судно, средний возраст — более 30 лет.

Как сообщал УНИАН, двухпалубный дизель-электроход "Булгария", построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в трех километрах от берега. На борту судна, по разным данным, находилось от 192 до 209 человек, спасти удалось 79. Катастрофа «Булгарии» стала крупнейшей в истории речного флота России за последние 30 лет.