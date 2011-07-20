«Укрзализныця» договорилась с «Лугансктепловозом» об изготовлении 292 электровозов

«Укрзализныця» договорилась с ОАО «Лугансктепловоз» об изготовлении 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, соответствующий четырехсторонний меморандум о сотрудничестве был подписан генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ, главой Луганской областной администрации Владимиром ПРИСТЮКОМ, коммерческим директором ЗАО «Трансмашхолдинг» Шухратом МАХМУДОВЫМ и генеральным директором ОАО «Лугансктепловоз» Сергеем МИХЕЕВЫМ сегодня, 20 июля, в г. Киеве.

Как отметил В.КОЗАК, на протяжении недели должен быть объявлен тендер и ведется работа по поиску источников финансирования программы. «Сегодняшнее событие фиксирует серьезность наших намерений по приобретению локомотивов и настойчивую работу в этом направлении. Подписание соглашения со стороны российского «Трансмашхолдинга» свидетельствует о достижении договоренностей с российскими партнерами относительно работы АО «Лугансктепловоз» над линейкой заказов «Укрзализныци». В ближайшее время мы объявим тендер на приобретение локомотивов, который станет сигналом для предприятий, субподрядчиков и финансовых учреждений. Уже проведены предварительные переговоры с некоторыми банками, и мы видим заинтересованность со стороны банкиров. Надеюсь, что соглашение будет подписано уже в конце августа», - отметил он.

«Данный заказ «Укрзализныци» - очень важный и серьезный для нас, и мы имеем все для строительства такого количества электровозов. Также мы выполним условие железнодорожников - организацию максимальной локализации производства комплектующих в Украине. В частности, до 80% производства будет локализовано в Украине», - подчеркнул генеральный директор ОАО «Лугансктепловоз » С.МИХЕЕВ.

Также на встрече речь шла о том, что производитель электровозов обязуется обеспечить производство и поставку для железных дорог Украины запасных частей тягового подвижного состава. Отдельным вопросом для согласования станут условия сервисного технического обслуживания электровозов в течение всего жизненного цикла, установленного согласно ТУ соответствующего подвижного состава. Кроме того, в базовых депо железных дорог Украины предполагается создать сервисные центры по обслуживанию подвижного состава производства «Лугансктепловоз».

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава железных дорог осуществляется по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Приобретение магистральных грузовых электровозов будет осуществляться в рамках Комплексной программы «Обновление железнодорожного подвижного состава Украины» на период до 2020 г.