Джиппинг в жилых микрорайонах: ближе к дому - глубже ямы

Хотя бы просто удовлетворительные дороги — вот чего ждали от Евро-2012 многие украинцы. По мере приближения Чемпионата по футболу стало понятно, что ожиданиям не суждено оправдаться. "Вообще УЕФА не имеет таких жестких требований по дорогам...», - заявил в апреле этого года вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников, констатируя, что заметного улчшения качества автодорог в Украине к Евро-2012 не предвидится. Но все же нельзя отрицать, что кое-где улучшения начинают проявляться. Многие участки автострад вблизи Киева стали этим летом заметно лучше, ведутся широкомасштабные дорожные работы и в городской черте, включая строительство многоуровневых развязок и мостовых переходов. Но, промчавшись с ветерком по загородным шоссе, протиснувшись сквозь пробки на городских магистралях, автомобилисты в конце концов сворачивают в родной проезд и тут их ожидает такая «стиральная доска», какую и не на каждой проселочной дороге встретишь. Шансы дождаться хоть какого-то улучшения еще в этом году, тают с каждым днем, тем временем проливные дожди добивают остатки «живого» асфальта.

Кто ответит за дороги?

На Дарнице и Оболони, на Борщаговке и Радужном, на Голосеевском и Сырце, на Лесном и на Троещине ситуация с придомовыми дорогами и внутриквартальными проездами и придомовыми дорогами практически одинаковая - плохая. Если попросить жильца «спального» района, застройки конца 1970-х — начала 1980-х годов, вспомнить когда он в последний раз видел асфальтовый каток возле своего дома, то он крепко задумается а видел ли он его вообще хоть раз. Иногда кажется, что дороги в жилых районах, возраст которых перевалил за 25-30 лет, уже давно полностью состоят из заплаток, наложенных за все эти годы. Все с этим давно смирились — в дождь пешеходы ловко скачут через глубокие лужи, автомобили не менее виртуозно лавируют между ямами. Но когда даже старушке с «кравчучкой» не просочиться среди выбоин, провалов и трещин, то пора задуматься, а к чему мы собственно катимся?

Недавно на улице Олены Телиги образовался провал, в который чуть не провалилась фура, сюжет об этом показали почти во всех новостных выпусках, а то, что ежедневно десятки легковушек уродуются в лабиринтах микрорайонов, как то никого особенно не интересует кроме самих владельцев авто. Пару лет назад автор сам стал участником такого миниДТП — просевший вблизи от канализационной решетки асфальт, превратил ее в качели, стоило наехать передним колесом на один край решетки как противоположный край с силой врезался в порог старенького «Форда» сразу за аркой переднего колеса. Результат - глубокая вмятина. Нужно быть внимательнее, скажете вы, возможно, но дело в том, что в момент наезда на решетку, все внимание было сосредоточено на том, чтобы пропустить между колес здоровенную выбоину. Искать виноватого понятно никто и не собирался, но все же интересно - кто же следит за ситуацией с дорогами во дворах?

Цепочка выглядит следующим образом: непосредственную ответственность за состояние придомовых дорог несет местный ЖЭК, он же отвечает за подавляющее большинство внутриквартальных проездов, лишь небольшой процент которых находится в ведении «Киевавтодора». Именно ЖЭКи определяют те участки дорог, которые требуют безотлагательного ремонта и подают соответствующую заявку в районную администрацию, которая в свою очеердь посылает запрос в Киевскую горгосадминистрацию относительно предоставления финансирования. Еще в марте 2010 года тогдашний первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заявлял о 72-х млн. грн. запланированных в проекте городского бюджета на 2010 год на ремонт придомовых и внутриквартальных проездов. Горадминистрация также надеялась, что, кроме указанной суммы, каждый из десяти районов столицы выделит на ремонт проездов еще по 2-2,5 миллиона гривен. Таким образом, в целом на эти работы в 2010 году панировалось направить около 97 млн. грн.

Ответственным за выполнение ремонта было назначено Главное управление жилищного хозяйства Киева. Стоит отметить, что глава этого ведомства Владимир Стороженко вполне адекватно оценивал сложившуюся ситуацию. "Особую обеспокоенность вызывает состояние придомовых дорог - яма на яме. Перепады температуры в зимний период, кризис 2009 года, а также надежды районов на город, у которого в 2009 году тоже не было денег, привели к тому, что ни одна лопата асфальта на придомовые территории не была брошена", - отмечал В.Стороженко в марте 2010 года. К сожалению с тех пор так ничего и не изменилось. Если где-то пару лопат асфальта все же бросили, то на общую картину это совершенно никак не повлияло, ни у города ни у районов денег не нашлось.

Тут можно вспомнить о том, что средства на ремонт и строительство обычных автодорог заложены в стоимость бензина по принципу заправился — значит поехал по дороге, соответственно заплати за ее обслуживание. Но эти деньги идут «Укравтодору», который придомовыми дорогами не занимается, «Киевавтодор», как уже было сказано выше несет ответственность только за 2-3% таких дорог в столице. Соответственно пора подумать над тем где же изыскивать средства. Возможно тут могли бы помочь организации совладельцев многоквартирных домов (ОСББ), об увеличении количества которых так много говорится в последнее время.

Но, как считает директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, ОСББ не потянут такую нагрузку. «Ремонт даже небольшого участка асфальта весьма затратное меропиятие. Деньги на ремонт придомовых дорог в квартплату не включен, и должен осуществляться только за счет городского бюджета, тогда как ОСББ имеют очень ограниченные функции, главная из которых содержание самого дома. Рассуждать о том, что ОСББ возьмут на себя еще и ремонт придомовых дорог даже не стоит, хорошо если они будут справляться со своими первоочередными задачами», - убежден эксперт.

Что же касается надежд на улчшение ситуации в связи с подготовкой к Евро-2012, то А.Сергиенко советует окончательно расстаться с иллюзиями на этот счет. «Я думаю, что те дворы, которые попадут в полуторакилометровую зону вокруг НСК «Олимпийский», будут приведены в надлежащий вид, тем же кто живет дальше от центра проведения Евро-2012 можно только посочувствовать. Сегодня мы миллиарды тратим на реконструкцию НСК «Олимпийский», тогда как коммуникации ЖКХ приходят в полную негодность. Спросите у киевлян, чего они хотят больше — современный стадион или реконстукцию тепловых и водопроводных сетей. К стати, постоянные проблемы с теплотрассами и водопроводными сетями играют не последнюю роль в разрушении придомовых дорог — в ходе ремонта труб асфальт вскрывают, а затем нередко так оставляют засыпав яму песком или гравием», - добавил А.Сергиенко.

Критика Евро-2012 тема не очень благодарная, так что не будем ее развивать, к тому же никто не гарантирует, что не будь подготовки к чемпионату, деньги которые пошли на нее, были бы направлены на реконструкцию жтлищно-коммунальной инфраструктуры.

В поисках денег на реконструкцию провала

Как известно, незабвенный Остап Бендер собирал у доверчивых граждан деньги на реконструкцию провала, чтобы тот не слишком проваливался. Сегодня именно с такой формулировкой киевским властям пора обращаться к Кабинету министров, поскольку понятно, что деньги на ремонт придомовых дорог столицы можно просить только из Госбюджета, так как больше их взять просто не откуда. Учитывая, что Киев всегда был "донором" госбюджета - чувства эта ситуация вызывает смешанные.

Собственно КГГА уже обратилась к правительству с просьбой о финансировании и даже заявляла о том, что деньги вот вот будут. В мае текущего года первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак заявил о том, что рассчитывает получить от Кабмина несколько десятков миллионов гривен, которые пойдут на асфальтирование придомовых территорий в столице. “Мы предусмотрели отдельное финансирование. У нас есть в этом году уже выделенные деньги, у нас есть часть работ выполненных и сейчас продолжаются. И мы ожидаем, есть договоренность с Кабинетом министров о финансировании достаточно серьезном», - заявлял тогда А. Мазурчак. Правда конкретную сумму он затруднился назвать, сказав лишь, что речь идет о десятках миллионов гривен. «Буквально через неделю мы уже сможем сказать, какая это сумма», - сказал он.

А.Мазурчак так же уточнил, что из горбюджета Киева на эти цели будет выделено 12 млн. грн. Это было в мае и решение по финансированию из Госбюджета ожидалось уже в июне. 20 июля, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно того решен ли вопрос финансирования ремонта придомовых дорог из центрального бюджета, новоназначенный министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк сказал следующее: “Есть же бюджет, и он утвержден, если будут рассматриваться дополнительные вопросы, а они есть со всех регионов, то будем принимать решение, пока решения нет”. То есть, конкретного ответа на конкретный вопрос получить не удалось - пока "спишем" это на "новоназначенность" чиновника...

Вот такие дела, вопросы по придомовым дорогам есть отовсюду, но пока они даже не рассматривались. В данном случае фактор времени играет ключевую роль, так как даже если Кабмин изыщет средства на реконструкцию дорог внутри жилой застройки, то конечному исполнителю работ они поступят только осенью, а значит долгожданный асфальт будут укладывать в осенние лужи. Эффект от такой борьбы с ямами чуть менее, чем полностью равняется нулю.

Единственный реальный в сегодняшних условиях выход вернуться к уже озвученной идее КГГА относительно проведения ремонтных работ в долг. Еще в 2010 году киевские власти заявляли, что для них самое главно - это чтобы асфальтобетонные заводы отпустили им материалы в долг, а выполнение самих работ они уже как нибудь обеспечат. Если до сих пор эта схема не заработала, значит доверие к киевской власти у асфальтовых заводов невысокое, но тогда, возможно, помогут гарантии самого Правительства. В противном случае жилые массивы столицы, а с ней и других городов страны уже этой зимой ждет самый обыкновенный транспортный коллапс. И это не приувеличение, потому что уже сейчас езда во дворах превратилась в самый обыкновенный джиппинг, правда не приносящий ни малейшего удовольствия его участникам.

Петр Черных (УНИАН)

P.S. Ну и под конец попробуем произнести волшебное слово "Евро-2012" - авось хоть на него отреагируют в чиновничьих кабинетах. Ведь ровно через год, в дни Чемпионата, те же самые иностранные болельщики, наверняка поселятся "на квартире" или в мини-гостиницах, разбросанных по всему Киеву. И будут они вынуждены пробираться к своему месту жительства из более-менее подрихтованного центра через разбитые внутриквартальные дороги. И как бы не блистали шикарным асфальтом дорожки вокруг стадионов, наверняка в память им врежутся глубоководные дыры возле подъезда или супермаркета.