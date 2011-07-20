УЗ подписала меморандум о сотрудничестве с грузинским "Электровозостроителем"

Сегодня, 20 июля 2011 года, между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" и акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности, предусмотрено в период 2012-2016 годов построить для украинских железных дорог 141 новый магистральный грузовой электровоз постоянного тока ВЛ11М/6 и их аналоги 8Э1і.

Как отметил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО, «Укрзализныця» за следующие пять лет намерена заменить парк грузовых электровозов. «Замена устаревшего парка грузовых электровозов неизбежна, ведь локомотивам ВЛ8, которые являются базовыми для нас, уже более 50 лет. Электровозы, которые мы собираемся приобрести, - это современная и мощная техника, которая отвечает требованиям «Укрзализныци» по всем характеристикам», - отметил Н.СЕРГИЕНКО. Также он выразил надежду, что начало поставок локомотивов можно ожидать уже в конце текущего года.

Напомним, что сегодня также был подписан меморандум о сотрудничестве между «Укрзализныцей», ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Лугансктепловоз» о строительстве для украинских железных дорог 292 грузовых электровозов серии 2ЕЛ-4 в течение 2012-2016 годов.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава железных дорог осуществляется по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Приобретение магистральных грузовых электровозов будет осуществляться в рамках Комплексной программы «Обновление железнодорожного подвижного состава Украины» на период до 2020 г.