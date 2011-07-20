ЧСЗ построил корпус второго судна для Damen Shipyards Bergum

Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) завершил строительство корпуса второго универсального судна проекта CF3850 для голландской компании «Damen Shipyards Bergum».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Черноморский судостроительный завод».

Согласно сообщению, ЧСЗ построил корпус с максимально возможным, согласно контракту, насыщением судовых систем и механизмов со степенью готовности до 60%. В том числе, на судне были установлены трубопроводы, фундаменты, трапы и другие устройства.

Судно предназначено для транспортировки сухих грузов и контейнеров. Проект данного универсального судна несколько отличается от первого, построенного для «Damen Shipyards Bergum» и спущенного на воду в марте 2010 года. Корпус оборудован съёмными твиндечными палубами, значительно изменена конструкция надстройки и зерновых переборок.

Проектная скорость универсального судна – 12,3 узлов, а максимальная загрузка – 193 контейнера типа 20 TEU. Длина судна составляет 88,6 м, ширина – 12,5 м., высота борта – 7 м., дедвейт - 3,800 тонн, осадка - 5,4 м.

По информации пресс-службы, сегодня состоялась торжественная церемония передачи судна заказчику.

Напомним, что первое судно для «Damen Shipyards Bergum» было спущено на воду и передано заказчику весной 2010 года. В 2010-2011 годах ЧСЗ заключил ещё несколько контрактов с голландской компанией. Сегодня завод ведёт строительство третьего и четвёртого судов серии.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ОАО «Херсонский судостроительный завод», которое в конце 2007 года приобрело этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.