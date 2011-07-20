Китайская Geely увеличила продажи в Украине на 65%

Группа компаний «АИС», официальный импортер крупнейшего китайского автопроизводителя Geely в Украине, в январе-июне т.г. увеличила продажи легковых автомобилей Geely на 65%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 550 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал коммерческий директор группы компаний «АИС» Виктор КОВАЛЕНКО сегодня журналистам в Киеве в ходе презентации нового автомобиля Geely Emgrand EC7.

При этом он добавил, что в 2011 году компания планирует реализовать в Украине около 6 тыс. автомобилей Geely.

По его словам, в частности, компания планирует реализовать до конца года около 500 новых автомобилей Geely Emgrand EC7, продажи которых стартовали 20 июля.

Пятиместный седан D-класса на первых порах будет продаваться 1,8-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, но уже начиная со следующего года, Emgrand EC7 станет доступным и с коробкой автомат.

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» работает на украинском рынке с 1992 г. «АИС» контролирует более 10% автомобильного рынка Украины и лидирует в большинстве рыночных сегментов.

Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Группа компаний «АИС» занимается производством, продажей, гарантийным и послегарантийным обслуживанием автомобилей и автобусов.

Компания на конкурсной основе получила право официального представителя в Украине большинства российских автопроизводителей. «АИС» - эксклюзивный импортер марок: ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАвЗ, официальный дилер марок ВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ИЖ, УРАЛ.

Группа компаний - официальный дилер марки Audi (Германия), генеральный дилер автомобилей марки Citroёn (Франция) и эксклюзивный импортер марок SsangYong (Корея) и Geely (Китай).