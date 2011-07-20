УГЦР разрешил ввезти в Украину почти 900 тыс. мобильных телефонов

Во втором квартале текущего года Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) оформил 1 081 разрешительный документ на ввоз из-за границы 1,31 млн. единиц радиоэлектронных средств (РЭС) в т.ч. 898,96 тыс. мобильных терминалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Кроме того, УГЦР за отчетный период предоставил 2 456 выводов относительно электромагнитной совместимости РЭС, 7 859 разрешений на эксплуатацию РЭС стационарного расположения, 31 вывод Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно возможности и условий использования радиочастот РЭС для вещания.

Значительный объем работ выполнен центром в ходе измерений параметров телекоммуникационных сетей: составлены 274 протокола измерений, обнаружено 58 150 телефонных номеров, которые использовались с нарушением требований нормативных документов.

Специалистами УГЦР во втором квартале т.г. скоординированы 1 293 частотных присвоения для РЭС Украины и 2 205 - для РЭС других стран.