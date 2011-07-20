Доходы предприятий отрасли связи выросли на 0,4%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-июне 2011 года выросли на 0,4% по сравнению с январем-июнем 2010 года и составили 24 млрд. 9,6 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 8 млрд. 923 млн. грн., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-июне 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-июне 2011 года составили 14 млрд. 618,1 млн. грн. (падение на 0,8%), из них 4 млрд. 594,2 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост – 6,2%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-июня 2011 года вырос на 16,4% и составил 2 млрд. 319,7 млн. грн., из них 1 млрд. 307,9 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 23,2%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 2 млрд. 86,5 млн. грн. (рост – 17,1%), из них 1 млрд. 305 млн. грн. – населению (рост – 23,3%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 2 млрд. 194,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-июне 2011 года составил 2 млрд. 49,3 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 339 млн. грн.), что на 0,7% меньше (для населения – меньше на 0,3%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-июне 2011 года составил 145,2 млн. грн. (из них населению – 128,6 млн. грн.), что на 0,2% больше (для населения - больше на 0,2%), чем за январь-июнь 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-июне 2011 года составил 1 млрд. 735 млн. грн. (из них 473,7 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-июне 2011 года снизился на 13,3% (от услуг населению – падение на 44,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-июне 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-июне 2010 года на 6,2% и составил 1 млрд. 479,8 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 279,4 млн. грн. (рост на 4,4%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-июне 2011 года составил 1 млрд. 17,3 млн. грн., что на 7,5% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 721,3 млн. грн. (из них населению – 708,2 млн. грн.), что на 7,1% больше, чем за январь-июнь 2010 года.