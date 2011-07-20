Авиакомпания МАУ открыла рейсы между Киевом и Москвой

Сегодня авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила первый рейс по маршруту Киев – Москва – Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МАУ, ежедневные рейсы из киевского международного аэропорта «Борисполь» в крупнейший международный аэропорт Москвы «Домодедово» выполняются три раза в день.

«Открытие рейса Киев – Москва является знаковым событием для МАУ. В течение 19 лет своей работы на рынке наша авиакомпания специализировалась на авиаперевозках из Украины в страны Европы. При учреждении МАУ в 1992 году правительство Украины не ставило в качестве приоритета полеты в Москву и развитие восточного вектора в целом", - заявил президент авиакомпании МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

Он добавил, что "впоследствии все попытки МАУ открыть рейсы между Киевом и Москвой были безуспешными в связи с ограничениями, существовавшими в межправительственном соглашении о воздушном сообщении между Украиной и РФ. Такая ситуация не могла продолжаться вечно, поскольку рынок воздушных перевозок между Киевом и Москвой является самый большим по объемам для Украины".

Ю.МИРОШНИКОВ подчеркнул, что "совершенно закономерно, что глобальный процесс либерализации авиаперевозок, наконец, затронул и этот маршрут".

"Рамки межправительственного соглашения были значительно расширены, благодаря чему и состоялся наш сегодняшний рейс», - сказал он.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания соединяет Украину с 35-ю столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).