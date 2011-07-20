Администрация домена .UA начинает реорганизацию доменного пространства .UA

Учитывая стремительные изменения, происходящие в глобальной сети и на Украинском рынке Интернет, в частности, администрация домена .UA инициировала разработку нового пакета документов, определяющих функционирование домена .UA.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администратора «Хостмастер».

Как отмечается в сообщении, ныне действующие Правила домена .UA были приняты десять лет тому назад. Благодаря Правилам в Украине был сформирован рынок доменных имен и пошло его поступательное развитие. Правила позволили выстроить организационно-хозяйственные связи между участниками доменного пространства .UA и начать регистрацию частных доменов второго уровня для обладателей торговых марок.

Сейчас перед доменом .UA стоят новые задачи, решение которых настоятельно требуется для дальнейшего развития рынка. Среди них: активное развитие региональных публичных доменов, создание возможностей досудебного решения доменных споров. Не менее важен вопрос законодательного урегулирования статуса доменного пространства украинского сегмента Интернет. Кроме того, назрело изменение подхода к торговым маркам при регистрации частных доменов второго уровня.

«К сожалению, действующие Правила домена .UA не позволяют решать эти задачи эффективно», - говорится в сообщении.

Для этого группой специалистов разработаны новые документы, регламентирующие статус домена .UA, которые должны помочь разрешению этих проблем на качественно новом уровне. Положение о домене .UA - базовый документ, который регулирует правовые отношения между субъектами доменного рынка. Технические аспекты будут определены Регламентом домена .UA, регламентом публичных доменов и другими документами.

В настоящий момент проходит обсуждение Положения о домене .UA с администраторами публичных доменов Украины. На следующем этапе к нему присоединятся регистраторы. На третьем этапе Положение о домене .UA, выработанное в сотрудничестве с администраторами публичных доменов и регистраторами, будет представлено широким кругам Интернет общественности.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.