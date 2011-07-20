Кабмин одобрил отчет о реализации проекта с ЕБРР по ремонту дороги "Киев - Чоп"

Кабинет министров Украины одобрил отчет по результатам реализации общего с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) второго проекта «Ремонт автомобильной дороги Киев - Чоп».

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры Украины, соответствующее правительственное распоряжение по представлению вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА утверждено Кабмином сегодня.

Благодаря кредиту ЕБРР, предоставленному в 2006-2008 гг., отремонтирована дорога Броды - Львов длиной 180,5 км. Осуществлен ремонт автомобильной дороги Киев-Чоп на участках, которые совпадают с международными транспортными коридорами №5 (Триест - Будапешт (Братислава) - Львов) на участке Львов - Стрый и №3 (Берлин - Вроцлав - Краков - Львов - Киев) на участке Броды - Львов.

«Дорога Киев - Чоп через Житомир будет в очень хорошем состоянии уже к футбольному чемпионату Евро-2012», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, уже через 10 лет Украина получит около шести современных автомобильных дорог, тогда как, по оценке УЕФА, на их строительство необходимо 30 лет.

Напомним, 28 февраля 2005 года между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано кредитное соглашение (ратифицировано Верховной Радой 18 мая 2005 года).

По результатам аудита ЕБРР относительно выполненных ремонтных работ составлен окончательный отчет, одобрение которого и является завершающим этапом по выполнению второго проекта «Ремонт автомобильной дороги Киев - Чоп» (в соответствии с постановлением Кабмина №1027 от 26 ноября 2008 года).

Общая стоимость реализованного проекта составила 138 млн. евро: 100 млн. евро – кредит, 38 млн. евро – средства Госбюджета.