Кабмин одобрил ТЭО участка дороги Одесса–Овидиополь–Белгород-Днестровский–Монаши

Кабинет министров одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства участка автомобильной дороги государственного значения Одесса–Рени (на Бухарест) по новому направлению «Одесса–Овидиополь–Белгород-Днестровский–Монаши».

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, документ презентовал на сегодняшнем заседании правительства вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Согласно проекту, дорога будет построена по направлению Одесса–Овидиополь–Белгород-Днестровский–Монаши и будет предусматривать мостовой переход через Днестровский лиман (Одесская область).

Общая длина дороги – 81 км, в частности, протяженность мостового перехода – 5,7 км.

Стоимость строительства по проекту составляет 8,2 млрд. грн., из которых стоимость строительства мостового перехода - 4,9 млрд. грн. Построить дорогу планируется за пять лет.

В Мининфраструктуры напомнили, что проект распоряжения об одобрении технико-экономического обоснования разработан в соответствии с Государственной программой развития автомобильных дорог общественного пользования на 2007-2011 гг.