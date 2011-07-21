Очередей на украинско-российской границе нет - Гостаможслужба

Ситуация на украинско-российской границе контролируемая, очередей транспорта нет.

Как сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины, с целью выполнения поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Гостаможслужба утвердила план мероприятий по урегулированию ситуации с возникновением очередей транспортных средств на украинско-российской границе.

Гостаможслужбой ведется постоянный мониторинг соответствующих пунктов пропуска – в том числе в режиме он-лайн наблюдения - и хронометраж проведения таможенных процедур. Украинская и российская таможенные службы работают в тесном взаимодействии на всех уровнях – от руководителей ведомств до начальников региональных таможен и отдельных пунктов пропуска.

Проведены консультации в телефонном режиме между председателем Гостаможслужбы Игорем КАЛЕТНИКОМ и руководителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации Андреем БЕЛЬЯНИНОВЫМ.

План мероприятий также предусматривает постоянное проведение встреч руководства Департамента организации таможенного контроля и оформления с руководителем Представительства таможенной службы Российской Федерации в Украине. Во время этих встреч будут рассматриваться вопросы взаимодействия таможенных органов обеих стран, в зоне деятельности которых расположены пункты пропуска для автомобильного сообщения.

Завершается подготовка проекта Декларации между таможенными службами Украины и России о введении системы раннего предупреждения о возникновении чрезвычайных ситуаций на общей государственной границе. Этот документ до 22 июля будет направлен Федеральной таможенной службе РФ.

Также будет разработана возможность подписания Декларации о первоочередном пропуске через украинско-российскую границу товаров с ограниченным сроком хранения.

Как сообщал УНИАН, в России с 29 июня 2011 года вступил в силу закон от 28.12.2010 № 394 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской федерации». Этот федеральный закон предусматривает передачу таможенным органам РФ полномочий по транспортному, ветеринарному и фитосанитарному контролю, в связи с чем с начала июля наблюдается напряженная ситуация в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на российско-украинской границе.