«Укравтодор» в августе запустит в Житомирской области новую развязку

«Укравтодор» в августе запустит в Житомирской области новую транспортную развязку на 129 километре автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции Житомирского облавтодора. Согласно сообщению, речь идет о сдаче в эксплуатацию нового объекта украинского дорожного строительства.

Стоимость этого проекта составляет 200 миллионов гривень. Работы по строительству транспортной развязки на подъезде к Житомиру со стороны Киева ведутся с мая 2008 года согласно международному контракту между «Укравтодором» и турецкой компанией «Гюльсан». Путепроводы строит украинская компания «Трансмост». Их уже построено три для пропуска автотранспорта в направлении Житомира, Киева, Ривне, Винницы в разных уровнях и без пересечения.

Новая развязка станет важной частью международного транспортного коридора Краков -Львов - Ривне - Житомир - Киев.

Кроме того, на автодороге Киев - Чоп также капитально ремонтируется подъезд к Житомиру со стороны Киева (3,3 км) и со стороны города Ривне (6,6 км).