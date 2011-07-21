ДЖД открыла после реставрации правое крыло вокзала Донецк

После капитальной реставрации здания вокзала Донецк открыто для обслуживания пассажиров правое крыло, где будут работать в тестовом режиме два кассовых зала для оформления билетов и предварительной продажи проездных документов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В новом кассовом зале пять окон для оформления билетов, зал предварительной продажи проездных документов и бюро информации расположены в бывшем пригородном зале.

Во время реставрационных работ полностью были восстановлены до первозданного состояния все элементов лепнины, фрески и колонны. Железнодорожники восстановили правое крыло в виде 50-х годов прошлого века, в результате вокзал Донецк не потеряет исторического вида.

Напомним, что Донецкая железная дорога проводит комплексную модернизацию вокзального комплекса Донецк. Кроме полной реставрации существующего здания вокзала, возводятся пригородный и транзитный вокзалы, два конкорса и два торговых комплекса.

За первое полугодие этого года в строительство инвестировано более 140 миллионов гривень. Все работы ведутся за счет железной дороги.