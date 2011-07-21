«Укрзализныця» увеличила объем транзитных грузоперевозок на 17,4%

За первое полугодие текущего года железными дорогами Украины перевезено почти 27,7 млн. тонн транзитных грузов, что больше показателя соответствующего периода прошлого года на 17,4%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

В общей структуре перевозок грузов железными дорогами Украины доля транзитных составила 12,3%.

Как отмечается в сообщении, основу транзитного грузопотока составляют: нефть и нефтепродукты (33,3% от общих объемов), руда железная и марганцевая (21,8%), каменный уголь (16%), химические и минеральные удобрения (10,4%), химикаты (5,7%) и черные металлы (4,6%).

Основные транзитные грузопотоки формируются в Российской Федерации (63,4%), Казахстане (19,7%) и Республике Беларусь (6,2%).

При этом транзит грузов увеличился по всей номенклатуре. В частности, на 112,8% увеличились перевозки руды железной и марганцевой, на 16,3% - нефти и нефтепродуктов, на 60,1% - руды цветной и серного сырья, на 130,4% - автомобилей, на 9,4% - химических и минеральных удобрений.

По словам заместителя начальника Главного коммерческого управления Андрея МИРОШНИКОВА, есть несколько причин увеличения объемов транзита . «Увеличению объемов способствовала совокупность факторов. С одной стороны, имеют место сезонные колебания: с февраля по апрель резкий рост объемов, затем снижение и с декабря - увеличение. С сентября будем наблюдать традиционное увеличение объемов, которые будут идти в украинские порты. Также параллельно с этим «Укрзализныцей» проводятся мероприятия по привлечению грузов. В первую очередь, это продуманная и взвешенная тарифная политика. Например, если мы видим, что падают объемы какого вида грузов, то делаем шаги по тарифному регулированию, которые позволяют нам конкурировать», - отметил он.

В то же время, из-за экономической нестабильности в некоторых отраслях экономики уменьшились перевозки черных металлов (на 37,4%), цветных металлов и изделий из них (на 48,2%), зерна и продуктов помола (на 51,7%), соли (на 29, 2%), химикатов (на 1,7%).

Как отмечают в ведомстве, актуальными проблемами для грузовых перевозок остаются дефицит подвижного состава грузовых вагонов, обновление парка вагонов и эффективное управление существующим парком с железнодорожными администрациями стран СНГ.