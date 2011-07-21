УЗ с начала года перевезла бесплатно свыше 150 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов

«Укрзализныця» продолжает социальную акцию по бесплатной

перевозке детей-сирот и детей-инвалидов, и с начала года железные дороги Украины перевезли 150,935 тыс. таких детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

В частности, возможностью путешествовать по железной дороге воспользовались 87,4 тыс. детей-сирот (в прошлом году - 89,5 тыс.) и 62,3 тыс. детей-инвалидов (в прошлом году - 58,5 тыс.), 1 тыс. 235 детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников (в прошлом году - 0,4 тыс.).

В целом акция по бесплатной перевозке детей начата «Укрзализныцей» в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет, относящиеся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды всех категорий; дети военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; дети погибших шахтеров и железнодорожников.

Решением Совета железных дорог данная акция продлена на 2011 год на поезда дальнего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро-и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда.