Железнодорожники модернизировали более 260 км пути

В первом полугодии 2011 года железнодорожники модернизировали 260,9 км пути и капитально отремонтировали 359 км. Средним ремонтом оздоровлено 376 км, комплексно-оздоровительный ремонт осуществлен на 322 км пути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Также заменены новыми 360 комплектов стрелочных переводов, выполнен средний ремонт 186 комплектов стрелочных переводов.

В целом на протяжении 2011 года запланировано модернизировать 445,3 км пути, капитально отремонтировать 776 км и заменить новыми 775 комплектов стрелочных переводов.